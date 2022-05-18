FHS certificate, scholarship recipients

These FHS seniors all received the A+ Scholarship: Max Ahern, Reagan Asher, Makayla Bowman, Vinnie Brown, Sydney Brunk, Emma Chandler, Paxton Clark, Jordan Cook, Jerry Couch, Kyndal Dodd, Cohlbe Dunnahoo, Grant Ebert, Lauren Gibbs, Lyndan Gruenke, Belle Hanshew, Jerritt Hargis, Micah Heisler, Kylee Helms, Josh Hunt, Libby Jenkins, Layni Kinkead, Max Kopitsky, Ava Laut, Adriana Lewis, Curtis Lewis, Emma Lewis, Carli Lindsey, Marshall Long, Clayton Martin, Julianna Miller, Aidan Pense, Levi Pirtle, Jadon Polete, Jada Reagan, Sophia Rehkop, Emma Revelle, Katie Rohan, Alyssa Sample, Caleb Sarakas, Elizabeth Settle, Tyler Sherrill, Lane Sikes, Callie Slinkard, Lillian Smallen, Connor Smith, Devon Souden, Autumn Spain, Matthew Starkey, Makayla Tourville, Trista Wagganer, Pete Wann, Bailey White, Breanna White, Jake Williams, and Seth Williams,