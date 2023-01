Mineral Area College releases fall 2022 dean's list of students

The Mineral Area College Dean’s List has been announced for the Fall 2022 semester.

Students at the Park Hills-based community college who are so honored must

earn no grade below a “C” or have any incomplete grades,

be enrolled in at least 12 hours of two-year degree credit, and

have a current grade point average of 3.25 or higher.

For more information on the Mineral Area College Dean’s List, contact Registrar Connie Holder at (573) 518-2119 or cholder@MineralArea.edu.

Mineral Area College is a comprehensive, public, two-year community college in Park Hills, Missouri.

The following students maintained a 4.0 grade point average for the semester:

Missouri

Advance – Alandry J. Below; Annapolis – Drew C. Gayle, Ronald N. Koenig, Hailey B. Pauley; Arcadia – Gracee C. Smith; Benton – Bryce H. Morgan, Elly J. Pattengill; Bismarck – Alyssa G. Freeman, Janson L. King, Whitley L. Lands, Madison L. Randazzo, Carter M. Reed, Kaitlyn L. Smith; Bonne Terre – Brianna C. Asher, Kaley S. Burr, Talon F. Colby, Tyler L. Conkright, Chloe R. DeClue, Grace M. Firnbach, Elijah D Gerst, Raegan J. Gibson, Heather M. Hicks, Aria P. King, Genevieve C. Mann, Alexia N. Poppe, Ty H. Pratte, Hannah G. Rayl, Alivia A. Simily, Madalyn M. Skaggs, Bradley M. Stephens, Hannah R. Stokes, Emma G. Stout, Anna P. Weiss, Alexander S. Young; Byrnes Mill – Jillian J. Schmoll; Cadet – Edward L. Morgan, Holden J. Morgan; Caledonia – Conner L. Payne, Seth A. Walt, Miranda A. West; Cape Girardeau – Blaise A. Kulla, Destiny R. Matysik, Malayna E. McAllister, Layla G. Nagel, Colton L. Neumeyer; Centerville – Lucas I. Barton; Charleston – Teyarah D. Williams; Chillicothe – Chace Corbin; Columbia – Cameron Loyd; Crystal City – Mattelyn G. Edwards; Cuba – Melayna R. Brown, Jackson Case; Davisville – Sara K. Cole; De Soto – Riley N. Petsch; Desloge – Ashley A. Boyer, Sarah M. Lewis, Jeremy T. Marler, Madison R. Reed, Cooper J. Sago, Karter L. Yount; Ellington – Laurien M. Mahler; Ellsinore – Raymond A. Ochoa; Farmington – Jena L. Adams, Leah M. Bailey, Clinton B. Barrington, Brennan A. Bedford, Ella J. Bertram, Charlotte G. Buerck, Autumn M. Burlbaw, Felicia M. Chapman, Elise M. Clements, Alyssa R. Coleman, Leah R. Coppaway, Ashelynn M. Courtney, Gage D. DeBlois, Joshua D. Duerr, Gabrielle R. Duncan, Chyna M. Estes, Brooke-lyn N. Forman, Hannah E. Geile, Libby C. Hahn, Claire M. Hamilton, Tessa M. Hamm, Emma S. Hayes, Mackenzie R. Hayhurst, Carter M. Hedrick, Bella J. Hermann, Quenton L. Jones, Paige T. King, Emily R. Leaver, Taylor J. Matthiesen, Bethany L. Melone, Addison L. Miller, Haley R. Moore, Marshall W. Murphy, Slade T. Schweiss, Corwin B. Segal, Madison A. Since, Cloey A. Watson, Brady L. White, Grace M. Willis, Rachel E. Wilson, Ian Wright, Andrew J. Wulf

Festus – Ella A. Boyer, Corey R. Gassier, Faith L. Gibson, Emily C. Heibeck, Samantha J. Helbrueck, Cole W. Myers; Fredericktown – McCoy R. Clark, Katie R. Crites, Samantha A. Foss, Belle E. Hanshew, Hunter T. Hennen, Emily M. Kuehl, Ava M. Laut, Jayleigh R. Leonard, Hayleigh R. Locke, Julianna R. MIller, Jadon L. Polete, Jada M. Reagan, Rylie J. Rehkop, Kezaray B. Rogers, Caleb J. Sarakas, Autumn N. Spain, Toni R. Summers, Makayla D. Tourville, Rilee E. Watson, John I. Yount; Gerald – Isabelle V. Bruckerhoff; Hillsboro – Cody W. Bishop, Gracie A. Schmitt; Irondale – Aaron J. Garcia-Smith, Daniel G. Mackay, Cassandra G. Pulliam, Ethan N. Shipp; Ironton – Bethany K. Lumos, Katelyn E. Maness, Scott J. Schrum, Brigid M. Trowbridge; Jackson – Lisken F. Glass, Devin R. Reiminger, Tyson D. White; Kennett – Alyssa M. Brown; Leadwood – Kara J. Hovick, Xandar Z. McBride; Lesterville – Victoria L. Pitts; Marble Hill – Hailey N. Elbrecht, Ally M. Whitener; Mineral Point – Benjamin Haguewood, Ryker T. Walton, Seth M. Wright; New Haven – Hunter D. Tallent; Oran – Allison N. Grojean, Alyssa B. Spane; Pacific – Shelby J. Cox; Park Hills – Gracie E. Anderson, Jade N. Davis, Melissa L. Hillis, Paige A. Huitt, Alexander P. Jones, Ashley N. Malwitz, Emma G. McGill, Natalie M. Miles, Mykiah E. Perkins, Robert D. Rousan, MacKenzie C. Tucker; Perryville – Alexander J. Buerck, Audrey E. Dreyer, Anna M. Gremaud, Madison Y. Kontomook, Kyla A. Laurentius, Destiny M. Leible, Chloe M. Lukefahr, Monica Sauer, Eric W. Statler, Jayme N. Warren; Pilot Knob – Julie K. Faulkner; Potosi – Tyler S. Akers, Rebecca A. Voyles; St. Louis – Colleen M. Flanagan; St. Mary – Faith E. Lincoln; Ste. Genevieve – Wesley T. Basler, Zoe M. Cook, Kayleigh N. Donze, Brittney L. Kreitler, Callee J. Naeger, Isabella G. Neel, Corey S. Simmons; Sedgewickville – Annabelle Lee L. Thurston; Smithton – Ruvim Karpenchuk; Steelville – Tatumn L. Boyer, Laine E. Cottrell; Valles Mines – James A. Nichols

Out of State

Chester, Illinois – Destiny A. Williams; Columbia, South Carolina – Dylan G. Williams; Paducah, Kentucky – Hannah N. Miller; Rochester, New York – Darren L. Blocker; Tomball, Texas – Katelyn S. Chomko

International

Ajax, Canada – Justin T. Carinci; Araraquara, Brazil – Vitória C. Mello; Burlington, Canada – Ronan M. Glassford; Norwich, Great Britain – Kyle J. Nicholls; Santos, Brazil – Mariana M. de Carvalho; Taunton, Great Britain – Matthew P. Tucker; Templecombe Somerset, Great Britain – Joe P. Maunsell; White City, Saskatchewan, Canada – Brady Bye

The following students maintained a 3.25-3.99 grade point average for the semester:

Missouri

Annapolis – Michaela N. Luedemann; Arcadia – William T. Erpenbach; Arnold – Emily R. Miranda; Ashland – Tabor P. Mayes; Belgrade – Alexis J. Brooks, Amanda R. Crocker; Belleview – Aubrie L. Smith; Bismarck – Maelyn J. DeClue, Noreen A. Dreste, Audrey E. Fisher, Desirae L. Hayes, Taylor J. Morgan, Michael J. Randazzo, Brianna M. Schutte, Candi R. Welker; Black – Nathan C. Hawkins, Camron A. Myers; Blackwell – Jadelen G. Mendenhall; Bland – Aidan J. Kline; Bloomsdale – Calvin M. Harmon; Bonne Terre – Lucas P. Bryan, Lainey S. Calkins, Chase A. Carroll, Taryn E. Clark, Wil M. Claywell, Kimberly S. Cook, Courtlyn M. Dane, Alexandria D. Dorsey, Marissa R. Falch, Ethan C. Forney, Andrew T. Gray, Courtney J. Hackworth, Anthony C. Hagen, Meghan R. Heath, Conner M. Herzog, Karter D. Kekec, Annette M. Lewis, Mallory R. Mathes, Macy B. McCarty, Emma J. McFarland, Amy L. Ordway, Raina L. Pribble, Tycen L. Price, Shama A. Ray, Baylee L. Roberts, Kaitlin M. Rosenau, Taylor N. Smith, Ashley L. Thomas, Isabell M. Walker; Cadet – Jenna A. Boyer, Dane A. Dickinson, Abigayle L. Hayes, Tucker R. Juliette, Grace E. Miller, Isaiah M. Pashia, Teah R. Pickett, Dalton J. Pinson; Caledonia – Jamison .I Politte, Malyn J. Robinson; Cape Girardeau – Kendal D. Clark, Walker S. Daum, Morgan D. Hoffmeister, Ian A. Johnson, Isaiah R. King, Kylie S. Lossing, Shianne N. Peters, Kalei M. Schmidt, Maicee H. Sides, Adam J. Smith, Emma N. Winkler; Centerville – Brett W. Barton, Eden M. Mack; Chaffee – Catherine M. Davis; Columbia – Aiden D. Strickland; De Soto – Caitlin M. Cage, Colton M. Goodwin, Ethan R. McClinton, Kamryn M. Pehle

Desloge – Claire T. Bennett, Jaida A. Crump, Madlynn L. DiPietro, Ashley D. Henk, Emilie G. Morgan, Taylor M. Norris, Leala A. Pride, Aubree L. Scheck, Brandon V. Schlemeier, Chelsea M. Sciortino, Saydee G. Sidebottom, Taylor M. Thomas, Nicole L. Warden, Evan R. Wilson; Dexter – Kaylee D. Ellsworth, Dylan Williams, MeKenzie D. Yount; Dittmer – Molly S. Gearhart; Doniphan – Brennan N. Trotter; East Prairie – Stephanie S. Morgan; Farmington – Ashley M. Akins, Carter M. Barnes, Jared S. Barnes, Marc B. Block, Karliana S. Bloom, Macy E. Carlyon, Addisyn C. Casey, Bayleigh R. Cates, Brady R. Cook, Robert G. Cummings, Meagan A. Denkler, Ashleigh M. Foxworth, Ella K. Garrett, Ella K. Gray, Gabrielle E. Hahn, Brooklyne M. Hall, Cody L. Halter, Abigail S. Hampton, Taylor M. Henson, Madison N. Hicks, Jennifer H. Hill, Katie A. Hovis, Briley A. Johnson, Danielle R. Jones, Cadence A. King, Kael J. Krause, Sarah E. Lacy, Mason K. Lehew, Jonathan J. Love, Mckenzie R. Marshall, Madelynn R. Mast, Christopher L. Miller, Kayla D. Miller, Braylee M. Nichols, Kaitlyn M. Noll, Hailey N. Peters, Graycen L. Pratt, Halle N. Richardson, Stephanie M. Richardson, Nebula S. Ridings, Desirae E. Ross, Destiny A. Sansaucie, Elizabeth P. Savage, Tabitha M. Skuta, Andrew N. Snider, Bob H. Su, Victoria E. Thomas, Emma G. Williams, Alyssa N. Wilson; Festus – Brittany A. Archibald, Jacob W. Messmer, Will M. Pierce, Emma G. Springkamper; Florissant – Elisabeth M. Cosentino, Rylee M. Mirth; Fredericktown – Makayla D. Bowman, Jordan D. Cook, EmmaLea J. Cooper, Chaley M. Dry, Kiley M. Elders, Ivannah L. Foley, Laci R. Francis, Larissa J. Kemp, Curtis L. Lewis, Ryleigh M. Long, Gabrielle J. McFadden, Brayden A. Mullins, Johna A. Pruitt, Sophia L. Rehkop, Chelsi L. Robertson, Danielle A. Rodgers, Shayna L. Russom, Callie D. Slinkard, Kayleigh M. Slinkard, Brittney A. Stumbaugh, Adrianna N. Whitmore, Keiden O. Wright

French Village – Emily E. Draper, Billie M. Johns, Jd H. Mason; Frohna – Kimberly A. Manche Bauer; Herculaneum – Austin R. Jackson, Savannah S. McElyea; Holcomb – Macy L. Houart; Holt – Grant M. Nicholson; Imperial – Bradley C. Ahrens, Madison L. Alaniz; Irondale – Molly R. Comfort, Bailey J. Skiles; Ironton – Makayla L. Keesee, Allison E. Paisley, Christopher S. Windle; Jackson – Lauren M. Jauch, Micheal A. Luttrell, Bentley A. Naeter, Jake K. Sauerbrunn, Taylor L. Schubert; Jefferson City – Grayson M. Knernschield, Emmanuela G. Kohler; Kansas City – Edward G. Freidel; Kelso – William S. Eldridge; Lake St. Louis – Noah A. Crets; Leadwood – Ciara J. German, Shayla M. Gidden, Noah J. Winch; Lesterville – Destiny Lee; Manchester – John R. Litteken; Marble Hill – Trenton M. Braswell, Elizabeth J. Carlton, Marissa K. Tankersley, Middle Brook – Christine A. Anderson, Kolton A. Boesing; Mineral Point – Hailey N. Allgier, Austyn P. Griffin, Logan B. Halbert; Mountain View – Emmie C. Reed; New Franklin – Mallori G. Burnett; Oak Ridge – Emma L. Dace, Ethan M. Ruehling; Old Appleton – Philip L. Marshall; Oran – Ty N. Johnson; Park Hills – Ashley J. Barker, Katelyn E. Boyle, Hunter M. Cary, RosaArami I. Chavez, Madalyn M. Clabaugh, Chloe N. Coppedge, Darian C. Dake, Olivia G. Dunn, Emily N. Fingers, Dawson W. Foshee, Gabriella S. Gant, Emma C. Gerstner, Reece M. Gibson, Jenna M. Groves, Carley M. Hampton, Abigale N. Hoefer, Madison S. Holmes, Philip H. Kennedy, Michelle Kien-Ly, Harley Kurtz, Ean D. Lambert, Tara Martin, Regan J. Means, Chandra J. Partridge, Sandra M. Petty, Brooke L. Reeves, Jason F. Rentfro, Danny L. Roberts, Madison M. Rogers, Jacob L. Rosener, Robert G. Ruffino, Samantha L. Stricklin, Allison A. Taylor, Mariah N. Wagganer, Ryan Y. Yarza;

Perryville – Stefani R. Anders, McCadden L. Berkbigler, Leah C. Buerck, Mollie R. Dobbelare, Thomas M. Dowdy, Madeline R. Ernst, Matthew G. Gremaud, Logan W. Holley, Jesse L. McClure, Julia M. Reid, Trenton J. Schumer, Alex J. Seibel, Kieran P. Stortz, Braeden M. Thieret-Riney, Nicholas P. Tomlinson, Austin J. Welk, Autumn E. Zahner; Pevely – Laura E. Maddox; Piedmont – Joseph W. Holmes, Lydia R. Mays; Potosi – Brent M. Ames, Becky L. Barton, Kiersten A. Blair, Maliyah Brown, Deanna M. Davis, Chloe A. Finley, Joseph D. Gillam, Aubree L. Griggs, Wyatt E. Knapp, Makenzy J. Lawson, Zoey A. Long, Annabel M. Messner, Devon Stefanko, Emma S. Taylor; Redford – Alyssa M. Bennett; St. Clair – Austin M. Dunn; St. Louis – Logan C. Daily, Katie L. Huster, Gabriela R. Moore, Daniel P. Tague; Ste. Genevieve – Paul D. Ahrens, Alina N. Bader, Bryce C. Barley, Addison K. Bloom, Caleb P. Brewer, Mackenzie L. Carron, Shardae T. Dupree, Abigail J. Fisher, Lexie K. Franklin, Etta M. Heller, Clarissa J. Highley, Micah D. Klein, Hunter J. Lorance, Alexandria R. Moon, Kiley R. Moon, Dale T. Propst, Logan M. Sellers, Devin E. St. Clair, Nathan D. St. Clair, Soraya T. Zerwig; Salem – Shelby A. Wallace; Scott City – Misti L. May-Roberts; Sedgewickville – Molly J. Conrad, Mattison L. Webb; Sikeston – Carson L. Beaird; Sullivan – Blayten J. Nolie; Troy – Julianna J. Vogelman; Union – Taylor K. Robinson, Mathew A. Root; Valles Mines – Owen R. Gilliam, Makayla A. Rector, Tyler J. Reibe, Alyssa T. Shrum; Viburnum – Madisyn R. Eaton; Wentzville – Victoria R. Peine

Out of State

Buckeye, Arizona – Za-Ontay D. Boothman; Collierville, Tennessee – Emmanuella F. Amaefula; Chicago Heights, Illinois – MarTice E. Mitchell; Cleveland, Ohio – Amarion Dickerson; Jonesboro, Arkansas – Amarion T. Wilson; Reynoldsburg, Ohio – Dior R. Conners; Rushsylvania, Ohio – Carter W. Rees

International

Aberdeen, Great Britain – Raegan J. Rintoul; Amberg, Germany – Cennet Oruc; Arouca, Trinidad & Tobago – Alexi N. George; Biggin Hill, Great Britain - Kadelia Wilkins; Burlington, Ontario, Canada – Robert J. Mayor; Burntwood, Great Britain – Jack J. Taylor; Cambridge, Great Britain – Connor J. O’Donovan; Daysland, Alberta, Canada – Jared Bendfeld, Joinville, Brazil, Nicole Roeder; Jundiai, Brazil – Patricia E. De Souza; Kedainiah, Lithuania – Raminta Gailiunaite; Krempe, Germany – Tim Wehmeyer; Liege, Belgium – Emmanuel Fundi Bin Musemena, Victor Herion; Maseru, Lesotho – Molibetsane R. Thetsane; Medellín, Colombia – Leidy C. Zapata; Mission, British Columbia, Canada – Liam M. Bushey; Nassau, Bahamas – Michell A. Butler; Northumberland, Great Britain – Joshua R. Wilson; Rotterdam, Netherlands – Ibrahim D. Drame; Stoke-On-Trent, Great Britain – Thomas M. Walton; Sunderland, Great Britain – Oliver J. Green; Trois-Rivières, Quebec, Canada – Antoine Tremblay; Uberlandia, Brazil – Agatha Emanuell R. Souza; Wollongong, Australia – Audra E. Pasakarnis; Yarrambat, Australia – Annaliese E. Driscoll