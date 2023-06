The Mineral Area College dean’s list has been announced for the spring 2023 semester.

Students at the Park Hills-based community college who are so honored must earn no grade below a “C” or have any incomplete grades; be enrolled in at least 12 hours of two-year degree credit; and have a current grade point average of 3.25 or higher.

The following students maintained a 4.0-grade point average for the semester:

Arcadia: Gracee C Smith; Belleview: Chloe M Boushey; Bismarck: Jada E Dickey; Carter M Reed; Bloomsdale: Calvin M Harmon; Bonne Terre: Carrie J Barnett, Kaley S Burr, Tyler L Conkright, Elijah D Gerst, Raegan J Gibson, Annette M Lewis, Faith C Lynn, Genevieve C Mann, Angel M Maxwell, Alexia N Poppe, Ty H Pratte, Tycen L Price, Alivia A Simily, Kailee S Stephens, Hannah R Stokes, Kristin Thurman, Mikayla V Whatley; Cadet: Jenna A Boyer, Katelynn M Coleman, Edward L Morgan, Dylan S Morrison, Zoe A Pickett, Kylie N Potts, Lillian K Sutherland, Kaitlyn P Wilson; Caledonia: Conner L Payne; Peyton O Watson; Desloge: Claire T Bennett, Emilie G Morgan, Cooper J Sago, Saydee G Sidebottom, Karter L Yount; Farmington: Emily J Bauer, Reese M Beckett, Ella J Bertram, Karliana S Bloom, Nycole C Carlson, Macy E Carlyon, Carissa A Cassimatis, Felicia M Chapman, Alexander B Churchill, Elise M Clements, Alyssa R Coleman, Olivia C Combs, Ava L Cooper, Jadin R Crump, Gage D DeBlois, Chyna M Estes, Evan A Fuller, Ella K Garrett, Hannah E Geile, Claire M Hamilton, Tessa M Hamm, Bella J Hermann, Alaina R Hocker, Quenton L Jones, Paige T King, Kael J Krause, Sarah E Lacy, Christina S Lindsey, Alexia M Miller, Braylee M Nichols, Sofia C Rattini, Jeremy B Reid, Slade T Schweiss, Anna E Sikes, Tabitha M Skuta, Ella G Swyres, Cloey A Watson, Grace M Willis, Rachel E Wilson, Andrew J Wulf;

Fredericktown: Kaitlyn A Buckmann, McCoy R Clark, EmmaLea J Cooper, Katie R Crites, Samantha A Foss, Belle E Hanshew, Hayleigh R Locke, Heather Mcclelland, Lydia M Mell, Jadon L Polete, Rylie J Rehkop, Danielle A Rodgers, Kezaray B Rogers, Caleb J Sarakas, Makayla D Tourville, Rilee E Watson, John I Yount; Irondale: Daniel G Mackay, Kyra R Minton, Ayla R Oswald, Cassandra G Pulliam, Ethan N Shipp; Ironton: Coty A Wolf; Leadwood: Shayla M Gidden, Xandar Z McBride; Marquand: Madyson R Maddox; Mineral Point: Hailey N Allgier, Benjamin Haguewood; Park Hills: Hanna N Alexander, Isaac W Edgar, Gabriella S Gant, Abbigail L House, Alexander P Jones, Ean D Lambert, Regan J Means, Darian C Nettles, Mykiah E Perkins, Robert D Rousan, Kaitlin M Spivey, Ruger J Sutton, Mercedes G Warden; Pilot Knob: Andrew J Fisk; Potosi: Tyler S Akers, Zoe D Barlow, Becky L Barton, Madeline R Bradley, Brianna E Cain, Deanna M Davis, Kya M Gibson, Makenzy J Lawson, Kyla A Nichols, Molly A Stetina; St. Mary: Wade A Schmidt; Ste. Genevieve: Paul D Ahrens, Wesley T Basler, Haley M DiMercurio, Brittney L Kreitler, Jayson C Pullins; Valles Mines: Devin J Seastrand, James H Slane;

The following students maintained a 3.25-3.99 grade point average for the semester:

Arcadia: Melinda M Dillard, William T Erpenbach; Belgrade: Alexis J Brooks, Trey W Moyers; Belleview: Morgan H Pogue; Bismarck: Courtney L Bockenkamp, Cory R Coffman, Noreen A Dreste, Alexia P Droege, Audrey E Fisher, Desirae L Jenkerson, Devin McEntire, Jessica D Moman, Taylor J Morgan, Madison L Randazzo, Michael J Randazzo, Brianna M Schutte, Avery M Wisdom; Bloomsdale: Breanna S Boyd, Camryn R Williams; Bonne Terre: Layni A Barnes, Dominic E Bewig-Santo, Lucas P Bryan, Chris J Butler, Chase A Carroll, Wil M Claywell, Talon F Colby, Sierra C Cook, Courtlyn M Dane, Kathrine A Davis, Chloe R DeClue, Sara J Dietiker, Alexandria D Dorsey, Marissa R Falch, Ethan C Forney, Andrew T Gray, Bailey P Henson, Conner M Herzog, Macy B McCarty, Emily M McClure, Emma J McFarland, Amanda D Moore, Casey L Motley, Raina L Pribble, Zacheriah V Revelle, Kaitlin M Rosenau, Adele A Sherrill, Madalyn M Skaggs, Sierra R Smith, Emma G Stout, Ashley L Thomas, Abbigail J Weathers; Cadet: Abigail M Cook, Rachel M Heifner, Grace E Miller, Holden J Morgan, Teah R Pickett, Thomas A Schmitz; Caledonia: Ryan M Forbes; Desloge: Alidia M Crader, Jaida A Crump, Madlynn L DiPietro, Sarah M Lewis, Leala A Pride, Madison R Reed, Elizabeth A Rhives, Evan R Wilson; Doe Run: Abby M Miller; Farmington: Ashley M Akins, Jackson D Bauer, Marc B Block, Kendall R Blum, Grace M Bone, Samantha J Branham, Emma G Burgess, Seth M Burlbaw, Jonathan J Cabral, Thomas R Canterberry, Bayleigh R Cates, Katelynn N Courtney, Peyton A Crump, Allyssa M DeClue, Meagan A Denkler, Jill N Derby, Isabelle C DeWaal, Joshua D Duerr, Katelyn B Farr, Ashleigh M Foxworth, Lillian N Gaines, Allie M Gowen, Ella K Gray, Gabrielle E Hahn, Brooklyne M Hall, Abigail S Hampton, Emma S Hayes, Taylor M Henson, Katie A Hovis, Emmalee K Langston, Stephanie M Letang, Mckenzie R Marshall, Taylor J Matthiesen, Bralea G McClain, Grace McMillen, Haley R Moore, Marshall W Murphy, Amber M Noll, Kaitlyn M Noll, Shianne F Parker, Graycen L Pratt, Adam M Ramsey, Halle N Richardson, Desirae E Ross, Elizabeth P Savage, Olivia K Sherrill, Madison A Since, Andrew N Snider, Jayden R Tucker, Selena M Velez, Hayden W Watson, Marissa M Williams, Sydney S Wynn;

Fredericktown: Sydney R Bell, Makayla D Bowman, Jordan D Cook, Kyndal R Dodd, Kiley M Elders, Ivannah L Foley, Maureen J Hart, Larissa J Kemp, Jayleigh R Leonard, Joseph A Lewis, Julianna R Miller, Kindal N Neel, Ryleigh M Reese, Leah E Rehkop, Chelsi L Robertson, Autumn N Spain, Hallie G Sutton, Julie M Turnbough, Danielle G West, Breanna L White, Keiden O Wright; French Village: Emily E Draper, JD H Mason; Irondale: Bailey J Skiles; Ironton: Hazel G Andrus, Jessica P Aubuchon, Kaydence D Banks, Carter T Brogan, Faith A Jarvis, Lilee Ann M Jones, Makayla L Keesee, Allison E Paisley, Brigid M Trowbridge; Middle Brook: Kolton A Boesing; Mineral Point: Kennedy R Coleman, Abigail E Edmonds, Logan B Halbert, Cierra A Lewis, Ryker T Walton, Seth M Wright; Park Hills: Aubrey E Barnes, Meredith L Bennett, Charles L Bockenkamp, Hunter M Cary, Madalyn M Clabaugh, Chloe N Coppedge, Khloe R Dischbein, Olivia G Dunn, Emily N Fingers, Dawson W Foshee, Emma C Gerstner, Reece M Gibson, Carley M Hampton, Ashlie E Hartsell, Haley M Hinkebein, Abigale N Hoefer, Philip H Kennedy, Michelle Kien-Ly, Matthew D Koester, Brendan E Laux, Mackenzie R Lee, Ashley N Malwitz, Tara Martin, Natalie M Miles, Kailey R Odle, Hailey N Peters, Chloe A Pinkerton, Danny L Roberts, Jacob L Rosener, Remington J Ross, Jenna S Simily, Alexandra M Stein, Allison A Taylor, Paul H Vestal, Mariah N Wagganer, Tommy G White; Pilot Knob: Julie K Faulkner; Potosi: Brent M Ames, Kiersten A Blair, Aubree L Griggs, Abigayle L Hayes, Wyatt E Knapp, Alize N Litton, Todd D Lucas, Annabel M Messner, Jonathan S Moore, Aleya J Pyeatt, Kalie R Thompson, Rebecca A Voyles, Elijah J Wilkinson, Bailee M Worthen; St. Mary: Kassydey G Bohnert, Faith E Lincoln; Ste. Genevieve: Alina N Bader, Addison K Bloom, Zoe M Cook, Kayleigh N Donze, Lexie K Franklin, Etta M Heller, Clarissa J Highley, Ryan A Johnson, Micah D Klein, Hunter J Lorance, Mitchell P Meyer, Kiley R Moon, Callee J Naeger, Isabella G Neel, Corey S Simmons, Devin E St. Clair, Nathan D St. Clair; Valles Mines: Tyler J Reibe, Alyssa T Shrum; Viburnum: Hannah E Brooks, Madisyn R Eaton.

Mineral Area College is a comprehensive, public, two-year community college in Park Hills. For more information on the Mineral Area College Dean’s List, contact Registrar Connie Holder at 573-518-2119 or cholder@MineralArea.edu.