SPLS releases spring middle school honor roll

The following students earned a spot on the St. Paul Lutheran School’s Middle School Honor Roll for the second semester. They are:
Fifth Grade – Cruz Coleman, Krystal Crites, Hailey Daniel, Kelby Detring, Addison Effrein, Mason Folk, Taylor Franklin, (John) Jack Griffin, Rory Kauflin, Adelyn Lipe, Isabella Lowe, Chase Middleton, Khloe Montgomery, August Mooney, Clay Proctor, Ava Sherrill, Samuel Siddle, Lucas Wade, Vivian Welker
Sixth Grade – Malaina Allen, Aiden Farrow, Annabelle Honerkamp, Hannah Mathes, Jonah Montgombery, Mackenzie Moore, Peyton, Mucci, Ella Pierce, MacKenzi Price, Tiger Thomas, Edie Thomure, Kayde Veach, Braden Warren, Stephanie Wehmeyer
Seventh Grade – Josie Berkerey, Jesse Best, Millicent Betz-Bacon, Cullen Bramhall, Howard Grant Bramhall, Grant Bunner, Kelsi Coleman, Chase Daniel, Mallory Dickinson, Moriah Edwards, Christian Folk, Madeline Griffin, Riley Holtz, Tristin Luther, Clara Murray, Joshua O’Neail, Kaley Pipkin, Kamryn Pipkin, Katelyn Pipkin, Cori Proctor, Avery Smith
Eighth Grade – Marshall Berry, Lillian Betz-Bacon, Sarah Constien, William Folk, (William) John Garner, Lexie Hardy, Brenna Laramore, Liliann Montgombery, Piper Pinkley, Amelia (Mia) Sherrill, Jonathan Smith, Titan Thomas