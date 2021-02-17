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St. Paul Lutheran Middle School releases honor roll
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St. Paul Lutheran Middle School releases honor roll

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St. Paul Lutheran Middle School releases honor roll

St. Paul Lutheran Middle School's 2020-21 first semester honor roll recognizes its top students for their grades.

St. Paul Lutheran Middle School has released its 2020-21 honor roll for the first semester. The students recognized for scholastic excellence are as follows:

Eighth Grade – Marshall Berry, Lillian Betz-Bacon, Sarah Constien, William Folk, (William) John Garner, Lexie Hardy, Breena Laramore, Lilian Montgomery, Piper Pinkley, Amelia (Mia) Sherrill, Jonathan Smith, Titan Thomas, Wyatt Ziegelmeyer

Seventh Grade – Josie Berkerey, Jesse Best, Millicent Betz-Bacon, Cullen Bramhall, Howard Grant Bramhall, Grant Bunner, Kelsi Coleman, Chase Daniel, Mallory Dickinson, Moriah Edwards, Christian Fok, Madeline Griffin, Riley Holtz, Tristin Luther, Kaden McMillian-Parker, Clara Murray, Joshua O’Neall, Kaley Pipkin, Kamryn Pipkin, Katelyn Pipkin, Baylee Portell, Cori Proctor, Avery Smith and Peyton Sprung

Sixth Grade – Malaina Allen, Aiden Farrow, Annabelle Honerkamp, Hannah Mathes, Jonah Montgomery, Mackenzie Moore, Peyton Mucci, Ella Pierce, MacKenzi Price, Tiger Thomas, Edie Thomure, Kayde Veach, Braden Warren and Stephanie Wehmeyer

Fifth Grade – Cruz Coleman, Krystal Crites, Hailey Daniel, Kelby Detring, Addison Effrein, Mason Folk, Taylor Franklin, (John) Jack Griffin, Rory Kauflin, Adelyn Lipe, Isabella Lowe, Chase Middleton, Khloe Montgomery, August Mooney, Clay Proctor, Miller Roussin, Ava Sherrill, Samuel Siddle, Colby Sollis, Lane Veach, Lucas Wade and Viviani Welker

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