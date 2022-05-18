Fredericktown High School recognizes seniors

Fredericktown High School Class of 2022 members who are going to attend two-year colleges are JD Bloodworth, Makayla Bowman, Sydney Brunk, Emma Chandler, Rodney Cluck, Carson Davidson, Kyndal Dodd, Brandon Dowd, Kiley Elders, Lauren Gibbs, Belle Hanshew, Kylee Helms, Molly Hill, Aaron Holdaway, Libby Jenkins, Max Kopitsky, Ava Laut, Adriana Lewis, Curtis Lewis, Emma Lewis, Carli Lindsey, Marshall Long, Clayton Martin, Julianna Miller, Austin Monroe, Ethan Moore, Sierra Moyers, Aidan Pense, Jadon Polete, Jada Reagan, Sophia Rehkop, Elizabeth Robbins, Kezaray Rogers, Katie Rohan, Caleb Sarakas, Tyler Sherrill, Callie Slinkard, Lillian Smallen, Connor Smith, Hayleigh Smith, Autumn Spain, Maddie Sutton, Leah Suzanne, Trista Thompson, Makayla Tourville, Trista Wagganer, Breanna White, Kaitlin Whitmore, and Shane Willert.