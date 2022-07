CMU announces Spring 2022 Dean's List

The office of Central Methodist University Provost Rita Gulstad announced recently the students included on the Spring 2022 Dean's List.

More than 900 students across all campuses and online learning met the requirements for placement, including a grade point average of 3.50 or higher for the semester.

The following local students were among those meeting the requirements:

Megan Christine Aubuchon, Ste. Genevieve; Alec Bell, French Village; Brittany Michelle Dush, Farmington; Joseph Randall Heffron, Blackwell; Mikayla Lynn Kinkead, Fredericktown; Paul David Reinert, Park Hills; Brandi Jo Allen, Bonne Terre; Derika Shanae Amsden, Farmington; Kevin Joseph Andres, Bonne Terre; Eugene Bryan Bannister, Park Hills; Joni Nicole Boekemier, Fredericktown; Tony Micheal Boekemier, Fredericktown; Heather Nicole Burns, Bonne Terre; Abbigail Grace Cain, Mineral Point; Rachael Nicole Callahan, Potosi; Lesley Ann Chatman, Farmington; Adriana Korryn Cummings, Farmington; Samantha Jean Deaton, Desloge; Brandon Lee Downard, Farmington; Nicole Marie Fields, Bonne Terre; Clifford Douglas Fox, Farmington; Lee Ann Fulton, Bonne Terre; Alexandria Gibson, Fredericktown; Chelsie Lynn Grindstaff, Fredericktown; Randi Lynn Hale, Park Hills; Ciera Danielle Halton, Bonne Terre; Emily Harris, Desloge; Devin Hattenhauer, Ste. Genevieve; Shelby Nicole Hawkins, Park Hills; Lydia Rae Hays, Farmington; Alexander Timothy Huff, Park Hills; Kathryn Hughes, Farmington; Melissa Elaine Hume, Ste. Genevieve; Ashley Ann Jarvis, Potosi; Peggy Jane Kay, Fredericktown; Anastasiya Andreevn Kondrashova, Potosi; Emma Marie Lanman, Desloge; Macie Jo Lunsford, Fredericktown; Jacqueline Marie Martin, Park Hills; Crystal Gayle Maxwell, Potosi; Sasha Ashley McClure, Fredericktown; Cassandra McCoy, Bonne Terre; Dake Xavier McRaven, Park Hills; Emily Denise Miller, Farmington; Grace McKenna Miller, Farmington; Jennifer Marie Miller, Farmington; Teri Lynn Moorman, Potosi; Whitney Marie Morgan, Irondale; Abby Louise Neel, Fredericktown; Helena Kiersten Nokes, Farmington; Michael Lee Oatman, Fredericktown; Nathan Ray O'Neal, Farmington; Brooke Michelle Propst, Park Hills; Kayla Danielle Reeves, Bonne Terre; Jenni Berta Renshaw, Bonne Terre; Ryan Alan Retzer, Park Hills; Jenna E. Sago, Bismarck; Parker Anthony Skaggs, Bloomsdale; Alexis Nicole Smith, Bonne Terre; Hannah Elayne Smith, Caledonia; Amelia Sproat, Farmington; Shawntae Renae Stricker, Bonne Terre; Jennifer Lee Thomas, Bonne Terre; Grace Anne Thomure, Ste. Genevieve; Amanda Kay Trokey, Farmington; Laney Ruthmarie Tucker, Farmington; Jessica Dawn Turner, Farmington; Abigail Lynn Vance, Fredericktown; Mary Angela Wilfong, Fredericktown; Jace Addison Bland, Park Hills; Mary Ellen Blevins, Desloge; Tessa Lauren Brewer, Farmington; Garrett David Cain, Park Hills; Carson Quinn Clabaugh, Bonne Terre; Erica Loren Conway, Bonne Terre; Aaron Mathew Gamble, Potosi; Sabrina Elizabeth Huber, Park Hills; Karson Daniel Kekec, Bonne Terre; Zachary Allen Keller, Fredericktown; Emily Kernan, Fredericktown; Danyelle Rose Klempert, Park Hills; Derrick Quinton Lay, Farmington; Jason Lee, Farmington; Jessica Schiller, Caledonia; Emily Taylor Straughan, Farmington; Keith James Whaley, Park Hills.

Since its founding in 1854, CMU has evolved into a university that confers master's, bachelor's and associate's degrees through programming on its main campus in Fayette, Mo., and through extension sites and online.

