West County High School 4th Quarter Honor Roll

The following students have been named to the West County High School fourth-quarter honor roll:
Seniors
Keeley Barbee, Tristan Beck, Macey Bone, Layne Briley, Kaley Burr, Jackson Buxton, Sophia Callender, Jase Campbell, Alyssa Carroll, Sydney Cash, Simon Crump, Juel Culver, Ashton Dashner, Mason Fenwick, Ciara German, Sierra Halter, Dakota Hardy, Kaelin Hedgcorth, Conner Herzog, Canaan Huff, Rameriz Ivie, Levi Johnson, Claire LaBruyere, Natalie Lashley, Maci Lunsford, Anna McMullan, Kylee Medlin, Matthew Menzel, Ayla Oswald, Reid Payne, Ashlynn Pidcock, Ella Pratt, Tycen Price, Leala Pride, Dalton Province, Chloe Pulliam, Allie Rawson, Gaven Reid, Hunter Reid, Mason Simily, Michael Simily, Claire Stevens, Abigail Van Vacter, Jonah Vinson, Makinna Watson, Abbigail Weathers, Madilyn White, Jeffery Whitter and Howard Williams
Juniors
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Ezekiel Barlow, Madalyn Clabaugh, Franchesca Cook, Amber Cox, Keegan Davidson, Kobe Davidson, Aidan Davis, Chloe Declue, Dawson Dowd, Carlee Drennen, Madison Elder, Quinten Flint, Lily Francis, Ronald French, Shayla Gidden, Quentin Helvey, Lillian James, Kirsten Jarrett, Thomas Kearns, Kaylee King, Daniel Mackay, Steven Messex, Sara Minnella, Sabrina Moore, Taylor Morgan, Mykiah Perkins, Destiny Sanfilippo, Alivia Simily, Morgan Simily, Bailey Skiles, Sierra Smith, Mariah Storie, Andrew Thomas, Tyler Todd, Jacy Tongay, Avery Wisdom and Gracie Wright
Sophomores
Nathan Albertson, Isabella Beck, Braden Belfield, Emma Boyer, Bo Briley, Alyssia Brooks, Faith Christian, Drew Conway, Maria Cook, Robert Crocker, Kamron French, Paris Gibson, Alexis Hedgcorth, Katalena Henson, Devyn Kennedy, Autumn King, AnnaMae Lahay, Cole Laird, Kyia Lewis, Erica Lincoln, Kelsea Martin, Riley McKee, Autumn McMullan, Ellee Medlin, Ian Minnella, Lance Monroe, Kara Moser, Mia Owens, Hunter Province, Zoey Prusia, Tyler Recar, Carter Reed, Garrett Scheets, Calvin Scherffius, Isabella Skaggs, Jared Skaggs, Kylie Spivey, Maddison Tiefenauer, Nikole Todd, Karter Walter, Audrey Watson and Natalee Womack
Freshmen
Josie Aubuchon, Zachariah Barlow, Grace Barton, Kaidyn Barton, Alyssa Blanks, Kaitlin Brill, Bradey Buhrmester, Victoria Burke, Jaxon Campbell, Ava Clifton, Devin Cox, Ashley Daly, Hudsen Dunlap, Jaxon Dunn, Kylie Gabrian, Aslee Garza, Kenneth Godat, Sierra Godat, Peyton Gullett, Levi Hale, Ty Harlow, Julia Hartley, Kaytlen Hartley, Ethan Hawkins, Addisyn Hedgcorth, Amber Henderson, Kendra Huggins, Emily Jesick, Nathanial Jones, Lilly Kuechler, Emily LaPlant, Kyle Lashley, Kyla Lents, Thomas Mackay, Bryce Martin, Jazmine Morris, Thomas Nelson, Hannah Phipps, Nolan Rawson, Noah Sansoucie, Lilian Sherrill, Kinley Smith, Olivia Smith, Naomi Steinmetz, Kerensa Stone, Miranda Storie, Dakota Thebeau, Julian Thebeau, Nathaniel Thomas, Alexander Wells, Konner White, Ally Wigger, Drake Williams and Ryder Wills