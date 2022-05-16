West County High School Honor Roll

The following West County High School students have been named to the third-quarter honor roll:
9th Grade
Josie Aubuchon, Grace Barton, Kaidyn Barton, Alyssa Blanks, Kaitlin Brill, Bradey Buhrmester, Victoria Burke, Jaxon Campbell, Ava Clifton, Devin Cox, Ashley Daly, Hudson Dunlap, Jason Dunn, Kaydence French, Kylie Gabrian, Sierra Godat, Peyton Gullett, Levi Hale, Ty Harlow, Julia Hartley, Kaytlen Hartley, Ethan Hawkins, Addisyn Hedgcorth, Amber Henderson, Ashley Henderson, Kendra Huggins, Emily Jesick, Nathanial Jones, Emily LaPlant, Kyla Lents, Thomas Mackay, Bryce Martin, Jazmine Morris, Thomas Nelson, Hannah Phipps, Brandon Pierce, Nolan Rawson, Noah Sansoucie, Lilian Sherrill, Kinley Smith, Olivia Smith, Naomi Steinmetz, Kerensa Stone, Miranda Storie, Julian Thebeau, Nathaniel Thomas, Alexander Wells, Ally Wigger, Drake Williams, Ryder Wills.
10th Grade
Nathan Albertson, Isabella Beck, Braden Belfield, Emma Boyer, Bo Briley, Alyssia Brooks, Maria Cook, Robert Crocker, Paris Gibson, Alexis Hedgcorth, Devyn Kennedy, Autumn King, AnnaMae LaHay, Cole Laird, Alivia Lamarr, Kyia Lewis, Sara Lewis, Erica Lincoln, Kelsea Martin, Riley McKee, Autumn McMullan, Evan McNulty, Ellee Medlin, Lance Monroe, Kara Moser, Mia Owens, Hunter Province, Tyler Recar, Carter Reed, Garrett Scheets, Calvin Scherffius, Isabella Skaggs, Kylie Spivey, Maddison Tiefenauer, Nikole Todd, Karter Walter, Audrey Watson, Natalee Womack.
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11th Grade
Ezekiel Barlow, Madalyn Clabaugh, Franchesca Cook, Amber Cox, Aidan Davis, Carlee Drennen, Madison Elder, Quinten Flint, Lily Francis, Ronald French, Skayla Gidden, Quentin Helvey, Lillian James, Kirsten Jarrett, Thomas Kearns, Kaylee King, Hannah Laird, Daniel Mackay, Caden Merrill, Steven Messex, Sara Minnella, Sabrina Moore, Taylor Morgan, Mykiah Perkins, Destiny Sanfilippo, Alivia Simily, Morgan Simily, Bailey Skiles, Sierra Smith Mariah Storie, Andrew Thomas, Jacy Tongay, Gracie Wright.
12th Grade
Keeley Barbee, Tristan Beck, Macey Bone, Kaley Burr, Emma Buxton, Jackson Buxton, Sophia Callender, Jase Campbell, Alyssa Carroll, Sydney Cash, Simon Crump, Juel Culver, Ashton Dashner, Mason Fenwick, Ciara German, Dakota Hardy, Kaelin Hedgcorth, Conner Herzog, Canaan Huff, Rameriz Ivie, Levi Johnson, Claire LaBruyere, Natalie Lashley, Maci Lunsford, Anna McMullan, Kylee Medlin, Matthew Menzel, Reid Payne, Ella Pratt, Tycen Price, Leala Pride, Chloe Pulliam, Allie Rawson, Gaven Reid, Mason Simily, Michael Simily, Claire Stevens, Abigail Van Vacter, Jonah Vinson, Makinna Watson, Madilyn White, Jeffery Whitter, Howard Williams.