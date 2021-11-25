West County High School Honor Roll

First Quarter
9th Grade
Josie Aubuchon, Zachariah Barlow, Grace Barton, Kaidyn Barton, Alyssa Blanks, Kaitlin Brill, Bradey Buhrmester, Abbie Burgess, Victoria Burke, Jaxon Campbell, Emilya Christopher, Ava Clifton, Devin Cox, Ashley Daly, Kayden Davis, Hudson Dunlap, Jaxon Dunn, Benjamin Faulkner, Alizabith Fitzwater, Kaydence French, Kylie Gabrian, Aslee Garza, Kenneth Godat, Sierra Godat, Peyton Gullett, Levi Hale, Ty Harlow, Julia Hartley, Kaytlen Hartley, Ethan Hawkins, Addisyn Hedgcorth, Amber Henderson, Kendra Huggins, Emily Jesick, Nathanial Jones, Emily LaPlant, Kyle Lashley, Thomas Mackay, Bryce Martin, Callie Mills, Jazmine Morris, Thomas Nelson, Hannah Phipps, Landon Priest, Nolan Rawson, Noah Sansoucie, Lilian Sherrill, Kinley Smith, Olivia Smith, Naomi Steinmetz, Kerensa Stone, Miranda Storie, Julian Thebeau, Adam Thomas, Nathaniel Thomas, Hayden Watson, Alexander Wells, Konner White, Ally Wigger, Drake Williams, Ryder Wills, Emylee Yoder.
10th Grade
Nathan Albertson, Isabella Beck, Braden Belfield, Emma Boyer, Bo Briley, Faith Christian, Maria Cook, Robert Crocker, Holden Drummonds, Kamron, French, Paris Gibson, Alexis Hedgcorth, Devyn Kennedy, Autumn King, Annamae Lahay, Cole Laird, Alivia Lamarr, Kyia Lewis, Sara Lewis, Erica Lincoln, Kelsea Martin, Riley McKee, Autumn McMullan, Ellee Medlin, Lance Monroe, Kara Moser, Mia Owens, Hunter Province, Tyler Recar, Carter Reed, Garrett Scheets, Isabella Skaggs, Jared Skaggs, Kylie Spivey, Nathan Stirts, Maddison Tiefenauer, Nikole Todd, Garrisson Turner, Karter Walter, Audrey Watson, Natalee Womack.
People are also reading…
11th Grade
Ezekiel Barlow, Madalyn Clabaugh, Franchesca Cook, Amber Cox, Aidan Davis, Chloe Declue, Carlee Drennen, Madison Elder, Lily Francis, Ronald French, Shayla Gidden, Kirsten Jarrett, Thomas Kearns, Kaylee King, Daniel Mackay, Steven Messex, Sabrina Moore, Taylor Morgan, Mykiah Perkins, Destiny Sanfilippo, Alivia Simily, Morgan Simily, Bailey Skiles, Sierra Smith, Mariah Storie, Andrew Thomas, Tyler Todd, Avery Wisdom, Gracie Wright.
12th Grade
Keeley Barbee, Tristan Beck, Macey Bone, Kaley Burr, Emma Buxton, Jackson Buxton, Sophia Callender, Jase Campbell, Alyssa Carroll, Sydney Cash, Jacob Crowley, Simon Crump, Juel Culver, Ashton Dashner, Mason Fenwick, Liza French, Ciara German, Dakota Hardy, Kaelin Hedgcorth, Conner Herzog, Canaan Huff, Rameriz Ivie, Levi Johnson, Arianna Kirchoff, Claire LaBruyere, Natalie Lashley, Anna McMullan, Kylee Medlin, Matthew Menzel, Reid Payne, Ella Pratt, Tycen Price, Leala Pride, Dalton Province, Chloe Pulliam, Allie Rawson, Hunter Reid, Levi Robison, Mason Simily, Michael Simily, Claire Stevens, Abigail Van Vacter, Jonah Vinson, Mackenzie Watson, Makinna Watson, Madilyn White, Jeffery Whitter, Howard Williams.